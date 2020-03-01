بعد وفاة أول أمريكي بكورونا.. ترمب يتعهد بإخضاع المسافرين للفحص

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump takes a question during a news conference on the coronavirus outbreak at the White House in Washington, U.S., U.S., February 29, 2020. REUTERS/Joshua Roberts/File Photo

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأحد إنه سيجري فحص المسافرين من دول تعاني من معدل مرتفع لخطر انتشار فيروس كورونا قبل ركوبهم الطائرات ولدى وصولهم أيضا، في الوقت الذي تسارع فيه الإدارة الأمريكية لطمأنة الأمريكيين بعد أول حالة وفاة في البلاد بفيروس كورونا.

وأعلن مسؤولو الصحة في ولاية واشنطن الأمريكية في بيان صحفي أمس السبت أن رجلا في الخمسينات من العمر يعاني ظروفا صحية توفي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتسابق إدارة ترمب الزمن لمكافحة الفيروس سريع الانتشار، الذي ظهر للمرة الأولى في الصين، وذلك بفرض قيود على حركة السفر وإرسال رسائل على نطاق واسع بخصوص إجراءات السلامة والعمل على تفادي حدوث حالة ذعر عام في المجتمع. وبلغ إجمالي حالات الإصابة 68 حالة في الولايات المتحدة.

وشدد ترمب على الجهود المبذولة لمنع انتشار المرض وسط انتقادات متزايدة من الديمقراطيين بشأن تعامل إدارته مع الأزمة.

وكتب ترمب في حسابه على تويتر اليوم الأحد يقول "فيما يتعلق بفيروس كورونا..إضافة لفحص المسافرين قبل الصعود للطائرات من دول معينة ذات خطورة عالية، أو مناطق داخل تلك الدول، سيتم كذلك فحصهم عند وصولهم لأمريكا. شكرا لكم".