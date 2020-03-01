بنك دبي الإسلامي يرجئ إصدار صكوك بسبب كورونا

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن بنك دبي الإسلامي أرجأ إصدار صكوك مقومة بالدولار كان مقررا بسبب ظروف السوق المضطربة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأظهرت وثيقة يوم 20 فبراير إن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، كلف بنوكا لترتيب إصدار الصكوك الشهر الماضي.

وقال أحد المصادر إن البنك كان يعتزم جمع تمويل - من المرجح أن يصل إلى 750 مليون دولار- يوم 26 فبراير لكنه قرر انتظار تحسن أوضاع السوق.

ولم يرد بنك دبي الإسلامي على الفور على طلب التعليق.