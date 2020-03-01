أمير الرياض يطلق منصتي اللاجئين والبوابة السعودية للتطوع الخارجي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز افتتح الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض اليوم منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية ‏الذي ينظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في فندق كروان بلازا الرياض بحضور الأمراء والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي و قيادات المنظمات المحلية والخليجية والعربية والدولية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الأممية العاملة في الحقل الإنساني والخبراء في هذا المجال. وعند وصول لمقر الحفل عُزف السلام الملكي، ثم تليت آيات من القرآن الكريم عقب ذلك شاهد الحضور فيلما وثائقيا يحكي عن التعاون بين المنظمات الأممية لحل المشكلات التي تجابه العمل الإنساني بطرق مبتكرة وحلول مستدامة.

بعدها ألقى أمير منطقة الرياض كلمة رحب فيها بالحضور ناقلا لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز . وقال : إنكم تجتمعون اليوم لمهمة إنسانية نبيلة في ظل الأزمات السياسية والكوارث الطبيعية التي تشمل العديد من مناطق العالم واتساع نطاقها حيث لم تعد هي التحدي الوحيد أمام المعنيين بالعمل الإغاثي والإنساني وفي مقدمتهم منظمات الأمم المتحدة، بل إن التغيرات المناخية التي بلغت مستويات قياسية تمثل تحديًا يتطلب تدخلات نوعية لكن الأمل معقود بعد الله عليكم في أنكم بعزائمكم القوية وآفاقكم الواسعة، قادرون بإذن الله على الوصول إلى حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة التحديات التي تواجه العمل الإنساني في مناطق الكوارث والأزمات وتطوير الأعمال الإنسانية وتقديمها للمتضررين في جميع أنحاء العالم بأعلى معايير الكفاءة والجودة؛ لا سيما أن نمط الأزمات يتطور بشكل متسارع، وما كان معيارًا للجودة بالأمس لا يكفي اليوم للاستمرار".

وقال : لقد دأبت حكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على رسم الخطط ووضع الأسس لاستمرار ما قامت عليه هذه الدولة من رعاية الجوانب الإغاثية والإنسانية ومد يد العون للمحتاجين في شتى بقاع الأرض ممن يتعرضون للاضطهاد والتهجير من أراضيهم وتجتاح بلدانهم الحروب والكوارث وهم يتطلعون إلى أن تمد إليهم يد العون ليتغلبوا على ما هم فيه من محن. مضيفا إن المملكة وفق رؤية عظيمة أسهمت في تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الفئات من أجل مستقبل يضمن لها حياة كريمة، وما إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الـ 13 من مايو 2015 إلا تأكيد على ما تسير عليه بلادنا من نهج ثابت يدعم هذا الجانب الإغاثي والإنساني، وتبنيه تنظيم مثل هذه المنتديات بالشراكة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (الأوتشا)". مشيرا إلى حرص المركز على الاستفادة من الخبرات العالمية وتبادل الرؤى حول أفضل ما يمكن تقديمه في مجال العمل الإغاثي والإنساني وتطبيقه في مناطق الاحتياج، وهو ما يسعى هذا المنتدى لتحقيقه من خلال مشاركة كوكبة من العلماء والمتخصصين في هذا المجال الإغاثي والإنساني. وتوجه الأمير فيصل بن بندر في ختام كلمته بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين على تفضله برعاية هذا المنتدى المهم ولولي العهد على متابعته الحثيثة لمجرياته وجلساته آملا أن يسفر عن توصيات دقيقة ونتائج تترجم بإذن الله إلى واقع عملي لإنجاح جهود العاملين في المجال الإنساني والإغاثي.

ثم ألقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية كلمة رحب فيها بالأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض والدكتور عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والحضور. كما رحب بالجميع في السعودية وأعرب عن الشكر والتقدير إلى كل من أسهم في تنظيم هذا الملتقى الإنساني. متمنيا أن تسهم مخرجاته في دعم مسيرة العمل الإنساني في منطقتنا وفي العالم. وشكر جميع العاملين في مجال العمل الإنساني بشكل عام والمنظمات الإنسانية بشكل خاص على إسهاماتهم الفاعلة بجهدهم ووقتهم في سبيل التخفيف عن معاناة الملايين من الأشخاص ممن هم في أمس الحاجة لتقديم المساعدة.

وقال : إن السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية ترتكز على مبادئ راسخة منذ توحيدها على يدي المؤسس الملك عبدالعزيز "رحمه الله" إلى يومنا هذا وفي ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حيث تحرص على إرساء الأمن والسلم الدوليين ودعم الشعوب والمجتمعات المتضررة جراء الكوارث الطبيعية أو النزاعات وذلك من خلال المبادرات والبرامج التي تقود إلى دعم التنمية المستدامة ومشاركة المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة لتحقيق الأهداف الإنمائية وإيجاد فرص عيش كريمة ومكافحة الكوارث والأوبئة والمخاطر التي تهدد البشرية.

وعد إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أحد المبادرات الحكيمة التي تبناها قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين ليشارك هذا المركز الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني الدولي في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تخدم الدول والمجتمعات المتضررة والمنكوبة. مشيرا إلى أنه في فترة وجيزة ومن خلال رؤية 2030 حقق المركز ريادة عالمية جعلته أحد رواد العمل الإنساني الدولي من خلال أهداف ورسائل سامية تتضمن الحيادية والشمولية والانتشار وإيجاد المبادرات النوعية التي تحقق الاستجابة الإنسانية النبيلة.

وبين وزير الخارجية أن دور السعودية يأتي وهي تحتضن قمة العشرين هذا العام وما يواكبها من نهضة اقتصادية وسياسية وإنسانية. مؤكدا حرصها في أن تكون عضوا فاعلا في المجتمع الدولي بما يخدم المصالح الدولية المشتركة وقال : نحن هنا اليوم نتشرف برعاية خادم الحرمين الشريفين بعقد منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني، الذي يعد واحداً من شواهد عدة تسعى من خلالها بلادنا الغالية إلى جمع القلوب والعقول لإيجاد المبادرات والحلول التي نسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف الأممية والدولية. مشددا على أن تفاقم الصراعات السياسية والعسكرية، وانتشار آفة الإرهاب يعد من المسببات الرئيسة للأزمات الإنسانية في العالم الأمر الذي يحتم على جميع دول العالم تفعيل الدبلوماسية الوقائية، والتي تحد من تصعيد النزاعات والصراعات والدفع بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلم الدوليين والعمل جنبا إلى جنب مع المنظمات الإنسانية للاستجابة للنداءات الإنسانية.

وجدد وزير الخارجية في ختام كلمته التأكيد على أن ما تقدمه السعودية من أعمال إنسانية. مبنية على استراتيجية ثابتة وواضحة، لا تلتفت في تقديمها لأي أغراض سياسية أو أية اعتبارات دينية أو عرقية وهو المبدأ الذي اتخذته المملكة طريقا ومنهجا في تعاملاتها الإنسانية بعيدا عن مبدأ الاختلاف والاتفاق مع تلك الدول التي تمر بظروف وأزمات إنسانية فرسالة السعودية تقوم على الشراكة الصادقة مع العالم ليكون الحاضر مزدهرا والمستقبل مشرقا.

من جانبه قال الدكتور عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في كلمته : إن السعودية تعيش نهضة كاملة وتحولا كبيرا يهدف إلى تحقيق رؤية طموحة بقيادة حكيمة جعلت الرياض محطة اهتمام العالم اقتصاديا باحتضانها قمة العشرين وإنسانيا باحتضانها منتدى الرياض الدولي الإنساني والعديد من الفعاليات العالمية المهمة وحرصت على دعم نمو الاقتصاد العالمي والتنمية المستدامة للمجتمعات لتكون من أعلى الدول المانحة في العمل الإنساني لعقود من الزمن.

وأكد أن هذا المنتدى الذي يشهد حضورا كبيرا رفيع المستوى بمشاركة مشكورة من الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها الإنسانية المختلفة ووصل عدد المسجلين 2439 مهتما من 80 دولة و 100 منظمة أممية وحكومية ودولية و 11 جامعة يجعل العالم يترقب باهتمام بالغ فعالياته ونتائج حواراته وتوصياته وأثرها في جودة وفاعلية العمل الإنساني فجلساته الحوارية ركزت على محاور تتعلق بتحديات العمل الإنساني تتمثل في ربط العمل الإنساني بالتنموي وآليات تفعيلها والممارسة الإنسانية المبنية على البراهين والتحديات التي تواجه المرأة والطفل وذوي الإعاقة في مناطق النزاع والتطوع الإنساني ودور الإعلام في خدمة العمل الإنساني وكذلك دور العمل الإنساني الصحي في مكافحة الأوبئة والعدوى ولم يغفل المنتدى الفنون الإنسانية ودورها في التواصل والسعي للحلول وغيرها من الجلسات المهمة التي تستعرض أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الإنساني كما أن احتضان المملكة قمة العشرين واهتمامها بالتنمية المستدامة وربط العمل الإنساني بالتنموي سوف يثري مخرجات هذا المنتدى المهم. ولفت الدكتور الربيعة النظر إلى أنه استمرارا لريادة المملكة في المجال الإنساني فقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على رعاية المملكة لمؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م بالشراكة مع الأمم المتحدة.

بعدها ألقت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات كلمة قالت فيها : إنه ليس بالغريب على مملكة الإنسانية في ظل قيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي عهده أن تقود ما يمكن أن نسميه بالحراك الإنساني لتقدم بذلك المملكة للعالم أجمع نموذجا حضاريا للتعامل مع تلك الأزمات بدءا من سرعة وفعالية الاستجابة الإنسانية وانتهاء بدعم مسيرة التنمية والازدهار في مختلف مناطق العالم بما يسهم كمحصلة نهائية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين وضمان العيش الكريم لشعوب العالم.

وثمنت جهود مركز الملك سلمان للإغاثة الذي استطاع خلال فترة وجيزة من عمره أن يحقق إنجازات ويضع بصمة متميزة في خارطة العمل الإنساني وأن يسهم في تخفيف من حدة المعاناة الإنسانية في المناطق الذي عمل فيها وهي إنجازات لم تكن لتتحقق لولا فضل الله ثم توجيهات قيادة المملكة ووجود فريق متميز بإشراف الدكتور عبدالله الربيعة. مشيرة إلى العمل الإماراتي المشترك مع مركز الملك سلمان للإغاثة تجاه العديد من القضايا والأزمات الإنسانية ومشيدة بالسعودية التي أسست البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لضمان تعزير الربط بين الإغاثة والتنمية وإعادة الاعمار.



واستعرضت الهاشمي المساعدات الإماراتية للخارج ومنها عند كارثة فيضانات باكستان في 2012 حيث قدمت الإمارات مساعدات إنسانية عاجلة للسكان المتضررين بشكل عاجل خاصة في مناطق وادي سوات وخيبر بختونخوا، ووضعت برنامجا كبيرا لإعادة الإعمار والتنمية شمل إنشاء جسور ومستشفيات وغيرها وتم ربط 70 قرية من مجتمعات وادي سوات المعروفة بالإنتاج الزراعي بالمدن الرئيسة على مدار العام حيث تم تقديم دعم كبير للخدمات الصحية والتعليمية في المنطقة وفي العراق ظلت المساعدات الإماراتية الإنسانية التي تستهدف النازحين واللاجئين تمضي جنبًا الى جنب دعمًا لبرامج الاستقرار وإعادة الإعمار وكذلك المساعدات الإماراتية للدول الجزرية خصوصا دول الباسيفيك والكاريبي حيث تم إنجاز برنامج دعم دول الباسيفيك والآن تمضي المساعدات قدما في تنفيذ البرنامج الإماراتي الكاريبي للطاقة المتجددة وحيث يمثل تغير المناخ أكبر تحديا تواجهه هذه الدول، حين ضربت الأعاصير دول الكاريبي في 2018 وقدمنا المساعدات الإنسانية الضرورية مع الاستمرار في تنفيذ برنامج دعم الطاقة المتجددة الذي يمثل أحد أولويات التنمية المستدامة في هذه الدول. وأشارت إلى أن مساعدات الإمارات التنموية عبر العالم خلال السنوات العشر الأخيرة تمثل حوالي 88% من جملة مساعداتنا الخارجية حيث تجاوزت المساعدات الإماراتية آخر 3 أعوام مبلغ 20 مليار دولار.

عقب ذلك ألقى مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ كلمة نيابة عن الأمين العام أنطونيو غوتيريس عبر فيها سروره لوجوده في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني نيابة عن الأمين العام. مؤكدا أن هذا المنتدى يعد فرصة مهمة للحديث عن التحديات التي يواجهها النظام الإنساني والاتفاق على الطريقة التي يجب أن نعالجها بها كما أعرب عن امتنانه للسعودية لدعمها الكريم للأمم المتحدة وخاصة تمويلها السخي للعمل الإنساني في اليمن.

وقال لوكوك "إن العالم يواجه اليوم حالة من عدم الاستقرار والاضطراب بسبب الحروب والاحتباس الحراري ومن ثم فقد أصبحت الحاجة ماسة للتضامن والتعاون لإحداث التغيير من جراء المعاناة الإنسانية التي نراها اليوم التي نبعت من 3 أمور رئيسة وهي الحالة الراهنة للجغرافيا السياسية تعني أن النزاعات أصبحت أطول أمدا وأشد فتكا فالأشخاص العالقون في النزاع يعانون النزوح والجوع والصدمات النفسية والاجتماعية وذلك علاوة على فقدان سبل العيش وتدهور المرافق التعليمية والخدمات الصحية، فلقد تسببت الحروب بالنزوح الجماعي فهناك 70 مليون نازح حاليا في جميع أنحاء العالم كما أن المسلحين يُظهرون تجاهلا متزايدا للقانون الدولي الإنساني فقد وضعوا المدنيين والبنية التحتية المدنية تحت مرمى النيران إضافة إلى قتلهم المئات من عمال الإغاثة. مقدما في هذا الصدد جزيل امتنانه لسخاء السعودية التي قدمت العام الماضي 500 مليون دولار إلى الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن وهو ما مكن وكالات الأمم المتحدة من التصدي للمجاعة والحد من مستويات الجوع وحماية الأسر وعلاج الكوليرا إضافة إلى التحدي الثاني وهو التغير المناخي؛ ففي السنوات الأخيرة بلغ متوسط حالات الطوارئ 300 حالة متعلقة بالمناخ في السنة أما التحدي الثالث الذي نواجهه فهو ارتفاع وتيرة انتشار الأوبئة فعلى سبيل المثال لم ينته تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى الآن كما أن حالات الحصبة في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 زادت بنسبة 700% مقارنة بالعام السابق والآن يواجه المجتمع الدولي انتشار مرض فيروس كورونا. وأكد وكيل الأمين العام أن القطاع الإنساني مطالب بمواصلة الابتكار وأحد الحلول التي يجب على الجميع التركيز عليها هي الجهود المبذولة للحد من عدد الحالات الإنسانية ولهذا السبب يكثف العاملون في المجال الإنساني جهودهم للعمل بشكل أفضل مع شركاء التنمية لتقليل الأسباب الجذرية المسببة لحالات الضعف والمعاناة وهذا جزء من مساهمتنا الكبيرة في أهداف التنمية المستدامة.

بعد ذلك تفضل أمير الرياض بإطلاق منصتي الزوار (اللاجئين) والبوابة السعودية للتطوع الخارجي وتكريم كبار المتبرعين والمتطوعين والرعاة وسفراء المركز للعمل الإنساني. ثم شهد توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 16 اتفاقية مع عدة منظمات إنسانية وإغاثية حيث وقع الدكتور عبدالله الربيعة اتفاقية مع المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) "هنرييتا فور" لتعزيز الوصول إلى التعليم الأساسي وحماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح (أجيال المستقبل) لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والحماية للأطفال السوريين اللاجئين من ذوي الإعاقة كما وقع برنامج تعاون مشترك مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار ووقع اتفاقية مع مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم لمكافحة الملاريا والوقاية منها في اليمن بقيمة 10.531 دولارا ووقع اتفاقية مع نائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان ديرجيه وردوما لتقديم خدمات الصحة الإنجابية الطارئة للنساء الحوامل والفتيات في اليمن بقيمة مليونين و 588 ألف دولار واتفاقية مع المفوض العام بالإنابة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين كريتسان سوندرز لدعم وتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين الفلسطينيين في قطاع غزة بقيمة مليون و 500 ألف دولار.

كما وقع الدكتور الربيعة مذكرة تفاهم مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور آدم تشارلز بوكس، واتفاقية مع الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند لتعزيز الحماية المتكاملة للنساء والأطفال المتضررين من النزوح في جوابلاند وصوما لاند بقيمة مليون دولار أمريكي، واتفاقية مع وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم لدعم وتأمين احتياجات مراكز الغسيل الكلوي باليمن. ووقع المركز برنامج تعاون لتنفيذ حملات طبية مشتركة مع وكيل الشؤون التنفيذية برابطة العالم الإسلامي عبدالرحمن بن محمد مطر، ووقع كذلك برنامجا للتعاون المشترك مع عضو مجلس إدارة مؤسسة البصر الخيرية العالمية الدكتور زياد السويدان لمكافحة العمى والأمراض المسببة له واتفاقية أخرى مع المدير الإقليمي بالنيابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية دريد معز لحماية وتمكين النساء والفتيات المتأثرات بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن والتوقيع مع السفير السوداني بالمملكة على مشروع لدعم وزارة الصحة السودانية بأدوية طوارئ ومحاليل وريدية بقيمة مليون و 633 ألف دولار ومشروع مع رئيس مجلس جمعية المصباح للتنمية الدكتور يوسف الغفيلي لتوفير مياه الشرب بحفر 500 بئر سطحي في كينيا والصومال بقيمة مليون و 100 ألف دولار ومشروع آخر مع ممثل رئيس مجلس إدارة منظمة الوفاء العالمية يزيد بن سيف لتوفير مياه الشرب بحفر 163 بئرا سطحيا في النيجر بقيمة 400 ألف دولار.

كما وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مذكرة تفاهم مع جوني هيمبرق من منظمة المعونة الكنسية الفنلندية ووقع مشروع الصندوق السعودي للتنمية مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بقيمة 10 ملايين دولار. بعدها قام أمير منطقة الرياض بافتتاح المعرض المصاحب للمنتدى بمشاركة 27 جهة منها 11 جهة تبرز المشاريع الإنسانية والإغاثية المنفذة بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.