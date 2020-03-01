السوق السعودية تسجل أسوأ جلسة في عام و نصف.. و 10 شركات تهبط بأكثر من 9%

تراجع السوق السعودي خلال جلسة مطلع الأسبوع بنحو 3.7 في المائة، لتسجل أسوأ أداء يومي منذ نحو عام ونصف وبالتحديد مطلع أكتوبر 2018، فيما هبطت أسهم 10 شركات بأكثر من 9 في المائة.

وضغط قطاع البنوك على أداء السوق بعدما تراجعت 3.6 في المائة، ليسجل القطاع البنكي أدنى إغلاق منذ أكتوبر الماضي، فيما استمرت أسهم "سابك" في التراجع للجلسة الخامسة على التوالي.

وتراجعت الأسهم المدرجة جميعها بإستثناء 4 شركات فقط، حيث ارتفع سهم "أسيج" 5.5 في المائة بينما ارتفعت الشركات الثلاث المتبقية بأقل من 1 في المائة.

وتراجعت أسهم 4 شركات بالنسبة الدنيا 10 في المائة، فيما تراجعت 6 شركات ايضا بنسب تجاوزت 9 في المائة، حيث تصدرت أسهم النقل الجماعي التراجعات بعدما أعلنت الشركة عن عن تأثر أعمالها بالقرارات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا والمتمثلة في الإيقاف المؤقت لتأشيرات العمرة والزيارة وكذلك إيقاف دخول مواطني مجلس التعاون إلى مكة والمدينة.

وتراجعت الأسواق الخليجية بشكل حاد اليوم، حيث تصدر السوق الكويتي الخسائر بعدما تراجع بأكثر من 10 في المائة، فيما تراجع كل من سوق دبي 4.4 في المائة وسوق أبوظبي بنحو 3.6

في المائة.

وتأتي التراجعات في أسواق الخليج تزامنا مع هبوط الأسواق العالمية وتراجعات أسعار النفط، بسبب تفشي فايروس كورونا .

وأغلق السوق السعودي جلسة اليوم متراجعا بنحو 3.7 في المائة أو ما يعادل 283 نقطة ليغلق عند مستوى 7345 نقطة، وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم 4.6 مليار ريال، فيما بلغ حجم التداول 184.1 مليون سهم من خلال تنفيذ 195.6ألف صفقة.

