بوتين: أسعار النفط الحالية مقبولة

نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله اليوم الأحد إن أسعار النفط الحالية مقبولة وإن روسيا تملك الأدوات للتعامل مع مع أي آثار سلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.
أضاف بوتين أنه ينظر إلى مجموعة أوبك+ كآلية فعالة للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل، مضيفا أن على روسيا أن تكون مستعدة لشتى الاحتمالات في أسواق النفط عقب تراجع عالمي في أسعار الخام بسبب بواعث القلق من الفيروس.
الطاقة- النفط
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