3 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية.. منها صفقة على 2.9% من أسهم "اللجين"

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم إجراء 3 صفقات خاصة بنحو 59.4 مليون ريال وبنحو 2.01 مليون سهم، تمت على عدة شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

حيث تمت صفقة خاصة على نحو 2.9 في المائة من أسهم شركة اللجين، وبعدد 2 مليون سهم بقيمة 58.4 مليون ريال.

في حين يتداول السوق السعودية في المناطق الحمراء عند مستوى 7354 نقطة، بتراجع 273 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة نحو 4.5 مليار ريال تمت عبر تداول نحو 180.9 مليون سهم.