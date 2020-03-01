من جنوب مصر .. «دندرة» الغنائي يعزف الموسيقى في ليالي الصعيد

في ليال فنية تجمع الغناء بالموسيقى، شهدت محافظة قنا جنوب مصر أمس، افتتاح مهرجان "دندرة" للموسيقى والغناء الأول الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وجامعة جنوب الوادي.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان لها أمس، أن المهرجان الذي انطلق في 28 شباط (فبراير) الجاري يستمر حتى 4 آذار (مارس) المقبل، يعد الأول من نوعه في جنوب مصر، وينطلق من قلب أجمل معابد المنطقة.

وعلى هامش انطلاق المهرجان، افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ثلاثة سراديب وبانوراما "سطح" معبد دندرة بعد الانتهاء من مشروع الترميم والتطوير لأجزاء متفرقة من المعبد الأثري.

وأعرب خالد العناني عن سعادته لرؤية أبناء محافظة قنا، الذين جاءوا خصيصا ليحضروا المهرجان لافتا إلى أن معبد دندرة يعد واحدا من أجمل المعابد الأثرية التي تضمها محافظات الصعيد، ويوجد فيه كثير من الأماكن التي تستحق الزيارة.

وأشار العناني إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى والغناء يعد الأول من نوعه في صعيد مصر "جنوب"، مضيفا أنه سيتم إطلاق مهرجان آخر للموسيقى والغناء في محافظات الوجه البحري "شمال".

وقال العناني، إن التعاون بين وزارتي السياحة والآثار، والثقافة لتقديم الخدمات والأنشطة الثقافية في المواقع الأثرية يبرز الوجه الحضاري لمصر، كما يعمل على جذب اهتمام المواطن إلى الفن والإبداع وتراثه الحضاري، ما يساعد على تنشيط السياحة الثقافية.

ويقع معبد دندرة على الشاطئ الغربي من نيل مصر، شيده قدماء المصريين، حيث يرجع تاريخ المعبد للعصر اليوناني الروماني بناه الملك بطليموس الثالث من الحجر الرملي.