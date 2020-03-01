أغاني الكويت تصدح في «الرياض بوليفارد» احتفالا بيومها الوطني

بفعاليات تراثية متنوعة احتضنت منطقة "الرياض بوليفارد" عددا من الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني الـ 59، ويوم التحرير الـ 29 للكويت، على مدى أربعة أيام، اختتمت البارحة الأولى.

وأقيمت الاحتفالات بتوجيه من، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، حيث شملت العرضات الشعبية، وأضيئت النافورة بألوان العلم الكويتي، وصدحت الأغاني الوطنية في أرجاء المكان.

كما زار الشيخ علي خالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة "البوليفارد" أمس الأول، واطلع على الأجواء الاحتفالية في المكان. يأتي الاحتفال تقديرا من الهيئة العامة للترفيه ومنسوبيها للعلاقة التاريخية التي تجمع المملكة والكويت قيادة وشعبا.