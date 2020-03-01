«الصادرات السعودية» تشارك في معرض الخليج الغذائي الصناعي «جلفود» بجناح يضم 53 شركة وطنية

شاركت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” في النسخة الـ25 من معرض الخليج الغذائي الصناعي “جلفود”، الذي عقد في مدينة دبي من 16 إلى 20 شباط (فبراير) 2020، أتت هذه المشاركة بهدف تعزيز الصناعات المحلية، وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، واستكمالا للدور الذي تسعى من خلاله “الصادرات السعودية” إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية، وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية، بما يعزز مساهمة قطاع المواد الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي.

هذا وبلغ عدد الشركات المشاركة تحت مظلة الجناح السعودي، الذي نظمته “الصادرات السعودية” في المعرض هذا العام 53 شركة وطنية متخصصة في مجال الأغذية. كما افتتح الجناح السعودي في المعرض تركي بن عبدالله الدخيل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات، الذي اطلع على الجناح وجميع الشركات السعودية المشاركة والمنتجات الوطنية المتنوعة.

تأتي مشاركة “الصادرات السعودية” في معرض “جلفود” للمرة السادسة على التوالي، انعكاسا لأهمية قطاع المواد الغذائية، حيث يعد قطاع المواد الغذائية أحد أبرز قطاعات الصادرات غير النفطية. إلى جانب ذلك، يتميز معرض “جلفود” بكونه حدثا سنويا ضخما في قطاع الأغذية، الذي يعد أحد أسرع القطاعات نموا على مستوى العالم، وكنتيجة للنمو الكبير في هذا القطاع تكثر الفرص التجارية الواعدة للشركات. علما بأنه قد حضر نحو 100 ألف من نحو 200 دولة للمعرض هذا العام.

هذا وتواصل “الصادرات السعودية” جهودها بدعم المصدرين، وترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في الأسواق الدولية، بما يترجم رؤية المملكة 2030 وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى 50 في المائة من إجمالي قيمة الناتج المحلي، سعيا لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.