منظومة «مدن» للحفاظ على البيئة على طاولة ملتقى ومعرض «بيئي 2»

شاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، في “ملتقى ومعرض البيئة الصناعية الثاني “بيئي 2”، خلال الفترة من 25 إلى 27 شباط (فبراير) 2020 في مركز السيف للمعارض في مدينة الظهران.

وأوضح قصي العبد الكريم مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المكلف، أن “مدن” استعرضت خلال الملتقى والمعرض المصاحب له جهودها التوعوية ومنظومتها للحفاظ على البيئة، في إطار استراتيجيتها لإيجاد بيئة استثمارية متكاملة الخدمات في مدنها الصناعية، حيث تعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تمكين الصناعة من خلال حماية العاملين في المدن الصناعية من المخاطر البيئية الناجمة عن الممارسات الخاطئة في تشغيل المصانع بما يتوافق مع “رؤية السعودية 2030” ومبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وذكر أن مشاركة “مدن” تمثلت في جناح وورشة عمل وتقديم ورقة عمل تناولت نظام “مدن” للإدارة البيئيةMODON Environmental Management System-MEMS، الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير الخدمات البيئية ومتابعة الأداء البيئي وصولا إلى تحقيق رؤيتها في تحويل مدنها الصناعية إلى مدن خضراء صديقة للبيئة، ويعد هذا البرنامج في مرحلته الثالثة، حيث تم تنفيذ مرحلته الأولى بالشراكة مع شركة Fujitsu فوجيتسو اليابانية عام 2013.

وقال “إن المرحلة الثانية تم تدشينها بالشراكة مع شركة قطاع البيئة السعودية Saudi Envirozone بتقنية فرنسية وبرامج نوعية شملت 15 مدينة صناعية، لترتفع أعداد محطات قياس جودة الهواء المحيط إلى عشر محطات ثابتة ومحطة متنقلة، ونطاق تغطية أكثر شمولية لاختبارات المداخن، مع استحداث برنامج نوعي للتدقيق البيئي على المنشآت الصناعية طبقا لمتطلبات نظام ISO ــ 1400، وتطوير برنامج لأتمتة رصد الملاحظات البيئية وإغلاقها، إضافة إلى برنامج لنمذجة انتشار ملوثات الهواء يساعد صناع القرار على تحديد المناطق الأكثر تأثرا في المدن الصناعية وسبل تخفيف تلك الآثار، كذلك تطبيق برنامج الجودة والنوعية QA/QC للمشروع بالشراكة مع شركة Ricardo-AEA البريطانية لتنفيذ عمليات التدقيق على صحة البيانات، فضلا عن برنامج تأهيلي متخصص لبناء الكفاءات الوطنية”.

وأفاد أن المرحلة الثانية من “نظام مدن للإدارة البيئية” تضمنت ستة برامج نفذها فريق “مدن”، هي: التصحيح البيئي، التفتيش البيئي، التوعية البيئية، تقييم الطلبات الصناعية بيئيا، التأهيل البيئي، وتقييم المخاطر البيئية. ومضى قائلا “في إطار برنامج التفتيش البيئي تم تنفيذ 448 زيارة في 15 مدينة صناعية، ومن خلال برنامج اختبارات المداخن تمت تغطية ثماني مدن صناعية بإجراء 386 اختبارا، حيث تأتي هذه الاختبارات بناء على المواصفات والمقاييس المحلية مثل اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة، والمقاييس الدولية مثل وكالة حماية البيئة الأمريكية USEPA والبنك الدولي.