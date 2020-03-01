البنك الأهلي يحصل على جائزتين من المدفوعات السعودية

حصل البنك الأهلي التجاري على جائزتين من المدفوعات السعودية، لتحقيقه أعلى نسبة نمو في عمليات تقنية الاتصال قريب المدى NFC لعام 2019، ولتحقيقه أعلى زيادة في عمليات سداد لعام 2019 مقارنة بعام 2018. وجاء فوز البنك بهذه الجوائز المقدمة من المدفوعات السعودية، نظير تميزه في التفاعل مع الخدمات المرتبطة بأنظمة الدفع الوطنية مدى وسداد من حيث إيصالها لعملائه المستفيدين منها “أفرادا وقطاعات تجارية وحكومية” بما يتوافق مع مبدأ التوجه نحو مجتمع يقل فيه الاعتماد على النقد.

وقد جرى تكريم الفائزين خلال النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتقنية المالية والمدفوعات “ميفتك”، الذي أقيم برعاية الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في الفترة من 25 إلى 26 شباط (فبراير) 2020 في فندق ريتز كارلتون في الرياض، بالتعاون مع نظام المدفوعات الوطني “مدى”، ونظام “سداد” للمدفوعات، كما شارك البنك الأهلي في رعاية هذا الحدث في إطار دعمه لقطاع التقنية المالية. وتسلم الجائزتين نيابة عن البنك الأهلي بندر نوره رئيس القنوات المصرفية الإلكترونية للشركات، ومعتز عطاالله مدير البطاقات المدينة في البنك الأهلي.

وتأتي تلك الجوائز تقديرا للموقع الرائد للبنك الأهلي في هذا المجال، كونه مستمرا في البناء على ما حققه من إنجازات، تماشيا مع استراتيجية مؤسسة النقد المتوافقة مع متطلبات وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى إنجاز وتعزيز “رقمنة” الخدمات المالية والدفع نحو التحول الرقمي، وتحويل المجتمع السعودي إلى مجتمع يقل فيه الاعتماد على النقد، كما يندرج ذلك ضمن دور البنك في تطوير الصناعة المصرفية من خلال استمراره في تقديم الخدمات المالية المبتكرة، والمبادرة بطرح الحلول اللازمة لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة. ويسعى البنك الأهلي باستمرار نحو تطوير حلول تقنية مخصصة لعملائه من الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، وذلك عبر فريق متخصص من الخبراء، التي تشتمل على المصرفية الإلكترونية وحلول عمليات النقد والتجارة، وكل ما يخص حلول المدفوعات والتحصيلات، وتعكس هذه الخطوة استراتيجية البنك الرامية إلى أن يكون الأفضل في الخدمات الإلكترونية.