وزير الاتصالات يدشن مركز كي بي إم جي لحلول البيانات والذكاء الاصطناعي

دشن المهندس عبدالله عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، في مدينة الرياض مركز الامتياز لحلول البيانات والذكاء الاصطناعي التابع لـشركة كي بي إم جي في السعودية، المتخصصة في المراجعة والضرائب والاستشارات، وذلك بحضور الدكتور عبدالله حمد الفوزان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من المسؤولين وقادة القطاعين العام والخاص.

ويأتي تدشين المركز في مقر الشركة الجديد بهدف تقديم حلول مبتكرة مبنية على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، تماشيا مع ما يشهده العالم من ثورة رقمية، حيث يمثل المركز أحد أهم مبادئ التشاركية مع القطاعين العام والخاص، وسيعزز المركز خدمات وحلول التحول الرقمي في المملكة، بجانب تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، تماشيا مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.

وستقوم “كي بي إم جي” من خلال المركز بدور فاعل في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، دعما لجهودها واستراتيجيتها في بناء الكوادر الوطنية الرقمية، ودعما لخطط التحول الرقمي، كأحد أبرز ممكنات “رؤية المملكة 2030”، بجانب تعزيز التنافسية ودعم ريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبدالله حمد الفوزان رئيس مجلس إدارة “كي بي إم جي” في السعودية يعد هذا المركز الأول من نوعه في مكاتب “كي بي إم جي” في المنطقة، وواحدا من 20 مركزا لـ”كي بي إم جي” حول العالم كما يعد من أبرز مكونات استراتيجية الابتكار الرقمي التي تضطلع بها “كي بي إم جي” في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف الفوزان قائلا، إن تأسيس المركز جاء بموجب التزام شركة كي بي إم جي بإنشاء كيان حديث قائم على فكر وفهم متطور في مجال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، وذلك بناء على الاتفاقية التي وقعتها الشركة، في وقت سابق، مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لدعم جهود الوزارة في تنمية قدرات الكوادر الوطنية في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وذلك للإسهام في دفع مسيرة التحول الرقمي.

وبين الفوزان، إن افتتاح المركز استكمالا لجهود شركة كي بي إم جي في الإسهام في بناء القدرات المحلية، بجانب إسهامها في تعزيز مفهوم التحول الرقمي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز بيئة حاضنة ومحفزة تستقطب العقول والمهارات المحلية والعالمية، وذلك لتنمية المحتوى المحلي التقني.

يذكر أن حفل التدشين في واجهة الرياض حظي بحضور مميز، من قادة الشركات والمؤسسات والصناعات الرائدة، في القطاعين العام والخاص في المملكة، بجانب حضور شركاء ومسؤولين من شركة كي بي إم جي العالمية.