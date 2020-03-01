افتتاح فرع لبنك «ساب» بمستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في التخصصي افتتاح فرع للبنك السعودي البريطاني “ساب”، حيث تم ذلك بحضور ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة وفيصل النصار الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في المجموعة ونايف العبدالكريم نائب العضو المنتدب لمصرفية الأفراد وإدارة الثروات وماجد نجم نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات وبشار القنيبط مدير عام شبكة الفروع والمبيعات، وسيقدم بنك “ساب” كافة الخدمات المصرفية لعملائه ولموظفي المجموعة كإصدار البطاقات الصراف والبطاقات الائتمانية والقروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تلبي تطلعات واحتياجات العملاء، إلى جانب الخدمات الإلكترونية الأخرى المتاحة عن طريق الأجهزة الآلية “ديسك بلس”، وأيضا عبر شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية المحمولة، وغيرها من التقنيات المصرفية التي تمكن من تقديم خدمات عالية الجودة في أجواء من الراحة والخصوصية.

وتأتي خطوة افتتاح فرع “ساب” في إطار مساعي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب لتيسير وتقريب حصول المرضى والمراجعين ومنسوبيها على المزايا والخدمات المصرفية، وكذلك ضمن خططها التطويرية الرامية إلى كسب ثقة العملاء بتوفير منافذ لتقديم كل الخدمات الضرورة التي من شأنها تحقيق راحة وتطلعات المراجعين والموظفين.