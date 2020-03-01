الاتحاد والشباك .. «تم التمزيق»

فيما كشر فريق الاتحاد لكرة القدم عن أنيابه ومزق شباك الشباب 5 /1، في الجولة الـ 20 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، واصل الفتح والاتفاق صحوتهما بالانتصار الثاني على التوالي، حيث فاز الأول على الوحدة 3 /2، بينما ضرب الثاني ضيفه أبها 4 / 1.

ورفع الاتفاق رصيده إلى (26 نقطة)، الاتحاد (22 نقطة)، الفتح (18 نقطة)، بينما تجمد الوحدة عند (33 نقطة)، الشباب عند (28 نقطة)، وأبها (24 نقطة).

لم يهنأ الشباب بالهدف المبكر الذي سجله السنغالي ماخيتي ديوب (19)، حيث سرعان ما انفجر الاتحاد وأظهر العين الحمراء بعد مرور ست دقائق فقط عندما أدرك العاجي يلفريد بوني التعادل (16)، قبل أن يضيف حمدان الشمراني هدفين (21، 72)، والبرازيلي رومارينهو هدفين (77، 80).

وأشهر الحكم الهولندي بيورن كيبرز البطاقة الصفراء الثانية، وأعقبها بالحمراء في وجه السنغالي ألفريد ندياي (74).

ورفض الفتح العودة مجددا إلى مربع الهزائم بعد فوزه الأخير على الأهلي 1/ 0، ورغم تأخره أمام الوحدة بهدفين متتاليين عبر يوسف نياكاتي بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء (25)، والبرازيلي لويس جوستافو (35)، قلبها بثلاثية بدأها الجزائري سفيان بن دبكة برأسية (43)، وأضاف الهولندي تي فريدي الهدف الثاني، قبل أن يطلق الأورجوياني ماتياس أجيريجاراي رصاصة الرحمة بالهدف الثالث (66).

واحتاج الاتفاق إلى 45 دقيقة فقط حتى يحقق فوزه الثاني على التوالي بعد الفيصلي في الجولة الماضية 2 /1، وهذه المرة على حساب أبها، افتتحها المغربي وليد أزارو بهدفين سريعين (2، 5)، قبل أن يسجل سعد السلولي الهدف الثالث بتسديدة رائعة (19)، واختتمها محمد الكويكبي بالهدف الرابع من ركلة جزاء (45)، فيما قلص التونسي سعد بقير الفارق للضيوف (51).