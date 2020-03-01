كاريلي: الجماهير لعبت معنا .. جارسيا: أعتذر

أوضح البرازيلي فابيو كاريلي؛ مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، أن روح اللاعبين وانضباطهم داخل الملعب قادا إلى الفوز الكبير على الشباب 5 / 1، أمس، في الجولة الـ 20 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "سعيد بهذه البداية، وأمامنا عمل كبير يتطلب تضافر جهود الجميع للاستمرار في هذا المستوى المميز".

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي، أمس، "أسلوبي يعتمد على تكثيف منطقة الوسط، واستعادة الكرة سريعا بعد افتقادها، لذلك لعبنا بشكل أكثر من رائع أمام الهلال رغم خسارتنا بهدف، وفي هذه المباراة أيضا كنا رائعين".

وزاد "عندما كنت أدرب الوحدة كنت أعلم عظمة الاتحاد، واليوم في أول مباراة لي كمدرب في جدة شاهدت الجماهير تلعب معنا وكأنها لاعب ضمن الفريق".

من جهته، أكد الإسباني لويس جارسيا؛ أنه حزين للخسارة الكبيرة، مشيراً إلى أن الاتحاد استغل جميع الفرص التي سنحت له وترجمها لأهداف، وقال "أعتذر للجميع عما حصل في هذه المباراة، وسنعمل على إعادة الشباب إلى وضعه الطبيعي مستقبلا".