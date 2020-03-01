كأس محمد السادس .. بلا تأجيل

استبعد طلال آل الشيخ مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، تأجيل مباريات نصف نهائي البطولة، منبها إلى أنها ستلعب في موعدها، مشددا على أن المدن التي تحتضن نصف النهائي خالية من فيروس كورونا المنتشر في بعض الدول في عدد من قارات العالم.

ويستضيف الشباب نظيره الاتحاد في الـ15 من آذار (مارس) الجاري على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، على أن تقام مباراة الإياب في الخامس من نيسان (أبريل) المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، فيما يلتقي الرجاء الرياضي المغربي والإسماعيلي المصري في الـ15 من آذار (مارس) على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء المغربية، بعد فوز الدراويش على منافسهم 1 / 0 في الإسماعيلية. وتابع آل الشيخ "لا وجود بحمد الله تعالى لفيروس كورونا في السعودية أو المغرب، وأيضا هناك تنسيق متواصل بين الاتحادين السعودي والمغربي، كل الأمور تسير كما هو مرتب له". يشار إلى أن الاتحاد العربي للعبة، خصص ستة ملايين دولار لبطل كأس محمد السادس، بينما سيحصل وصيفه على2.5 مليون دولار.