العبدالله: مع البياوي .. «ندمنا»

أكد عبدالله العبدالله مشرف فريق العدالة لكرة القدم، أن تقنية الفيديو الـ VAR، سلبت منهم نقاط خمس مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كان آخرها لقاء الفيصلي، ضمن الجولة الـ 20 من المسابقة، وقال، "هناك علامة استفهام كبيرة خاصة في المباراة التي نكون طرفا فيها، نتمنى أن ننصف، خسرنا نقاطا كثيرة بسبب التحكيم، الفريق قدم مستويات جيدة، ومنذ بداية الدور الثاني كان الأحق بالفوز في المباريات الست التي تعادل فيها أمام الرائد، الاتحاد، الأهلي، الفيحاء، ضمك، وأبها، قدمنا مستويات كبيرة، كنا قريبين من الفوز عدا مباراة أبها، كان الفريق فيها أقل مستوى، لكن علينا العمل والعمل، سنقاتل من أجل البقاء، كل ما نحتاجه الآن الفوز في كل مباراة، لتنطلق العدالة بقوة نحو المراكز الدافئة".

وحول المدرب التونسي ناصيف البياوي، وما يتردد عن رحيله، قال العبدالله، "ثقتنا فيه كبيرة، منذ قدومه والمجموعة تتطور بشكل ملحوظ، بصراحة ندمنا كثيرا لعدم التعاقد معه منذ بداية الدوري".

وأتم، "كل الذي ينقصنا عودة نغمة الفوز، الفريق لديه ثلاث مباريات قوية أمام الشباب في الرياض، الفتح، والاتفاق، أتمنى أن نوفق فيها".