الجبلي: المقعد «الآسيوي» .. حلم

أوضح الهولندي يوسف الجبلي، لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم، أحقيتهم في الفوز على العدالة، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مشددا على أن الخصم صعب وقوي على أرضه وبين جماهيره، وقال "الحمد لله على الخروج بنتيجة إيجابية كانت بمنزلة الانطلاقة إلى المنافسة على المراكز المتقدمة في سلم الترتيب، فالفيصلي يقدم مستويات مميزة بشهادة جميع النقاد والمتابعين، الأهم الاستمرارية إلى الأمام وحصد النقاط".

وأضاف "المنافسة على المقعد المؤهل لدوري أبطال آسيا، ستأتي صعبة للغاية في ظل منافسة أكثر من فريق، لكن من يحصد النقاط ويحافظ على مستوياته ويمتلك البديل الجاهز بالتأكيد سيحقق الحلم الآسيوي". نتحلى بالتركيز، والاستفادة من عاملي الأرض والجماهير التي نترقب حضورها ومؤازرتها كما عودونا دائما". وعن المستويات التي يقدمها، قال "تعاون زملائي اللاعبون والاحترافية التي وجدناها من قبل إدارة النادي والبيئة الصحية كانت لهم الأثر الإيجابي في تقديمي للمستويات المرضية، بإذن الله القادم أجمل لعشاق العنابي ونحقق آمال وتطلعات الجميع".