أوبئة ضربت العالم وقتلت الملايين .. أبرزها الطاعون الأسود والإنفلونزا الإسبانية

يعد فيروس كورونا الحلقة الأخيرة في سلسلة من الأوبئة التي ضربت العالم وذهب ضحيتها الملايين من البشر، وأبرزها "الإنفلونزا الإسبانية" و"الطاعون الأسود"، بحسب الـ"بي بي سي".

وشهد العالم عام 165ميلادية تسجيل "الطاعون الأنطوني". وقال المؤرخ الروماني كاسيوس ديو إن هذا الوباء تسبب في وفاة ما لا يقل عن ألفي شخص يوميا حينئذ، واستمر هذا في الانتشار 15 عاما.

وانتشر طاعون "جستنيان" في أنحاء الإمبراطورية البيزنطية في آسيا وإفريقيا وأوروبا بين عامي 541 و 542، وتشير الوثائق إلى أن هذا الوباء ظهر أولا في مصر وانتقل إلى القسطنطينية، حيث كانت الإمبراطورية البيزنطية تحصل على احتياجاتها من الحبوب من مصر، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية.

وعاشت أوروبا بين عامي 1348 و 1349 ما عرف باسم "الطاعون الأسود" الذي أسفر عن مقتل نحو 20 مليون شخص.

كما شهدت العاصمة البريطانية عامي 1665 و 1666 ما عرف باسم "طاعون لندن العظيم"، الذي وصلها قادما من هولندا وتجاوز عدد ضحاياه الـ100 ألف شخص وهو ربع عدد سكان المدينة حينئذ.

وفي عام 1720 ضرب مدينة مارسيليا الفرنسية "الطاعون العظيم" الذي قتل في أيام 100 ألف شخص أيضا.

وانتشر وباء "الحمى الصفراء" في منطقة فيلادلفيا الأمريكية عام 1793 وتسبب في مقتل نحو 45 ألف شخص.

وفي عام 1820 فتكت "الكوليرا" بكثيرين في جنوب شرق آسيا وبلغ عدد الضحايا أكثر من 100 ألف شخص. وظهرت في مدينة كالكوتا في الهند ومنها انتشرت في جنوب آسيا والشرق الأوسط وساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأودى وباء "الإنفلونزا الإسبانية" الذي اجتاح العالم في عام 1918، بحياة ما يراوح بين 40 و 50 مليون شخص.