بايرن يسحق هوفنهايم 6-صفر بعد توقف المباراة بسبب لافتات مسيئة

أحرز بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ثلاثة أهداف في أول ربع ساعة في طريقه للفوز 6-صفر على مستضيفه هوفنهايم اليوم السبت في مباراة توقفت 20 دقيقة بسبب لافتات مسيئة من جماهير الفريق الضيف.

وتقدم بايرن في الصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه لكن المباراة كادت أن تُلغى في الدقيقة 77 بعدما رفعت جماهير بايرن لافتات مسيئة ضد ديتمار هوب أكبر المستثمرين في هوفنهايم.

وذهب لاعبو بايرن ومسؤولو النادي إلى جماهير الفريق وطالبوهم بإنزال اللافتات. وبعد توقف 20 دقيقة عاد اللاعبون إلى أرض الملعب وتعمدوا مرور الوقت بدون اللعب التنافسي لتنتهي المباراة بتحية هوب.

وتسببت لافتة في حرمان جماهير دورتموند من حضور مباريات في ملعب هوفنهايم لمدة موسمين ضمن عقوبة في وقت سابق من الشهر الحالي بالإضافة إلى غرامة 50 ألف يورو.