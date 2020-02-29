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أسواق الأسهم- الخليجية

بورصة الكويت: إغلاق قاعة التداول الرئيسية غداً الأحد بسبب كورونا

Arabnews

أعلنت شركة بورصة الكويت أن التداول في البورصة غدا الأحد سيكون كالمعتاد على أن يتم إغلاق قاعة التداول الرئيسية وإجلاء كافة مقاعد الزوار في الممرات الخارجية للحد من التجمعات وذلك حرصا على السلامة العامة.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم السبت أنه سيتم السماح للمتداولين بالتوجه الى مكاتب الوساطة المالية لإنجاز معاملاتهم، مشيرة إلى أنها اتخذت كل الاحتياطات في هذا الصدد، ووفرت معقمات للأيدي في الأماكن الأكثر حيوية في المبنى.

وكان ممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط الدكتور أحمد المنظري أكد في وقت سابق اليوم أن إجراءات الكويت في ترصد كورونا تتوافق مع إجراءات وتوصيات منظمة الصحة العالمية

وحتى أمس الجمعة،وصلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الكويت إلى45 ، وقد نفت وزارة الصحة الكويتية ما يتم تداوله عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد إلى 126 حالة مؤكدة.

 

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