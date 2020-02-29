بسبب "كورونا".. سفارة السعودية تُهيب بضرورة تأجيل السفر إلى لبنان

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان ، بجميع المواطنين السعوديين والمقيمين، ضرورة تأجيل السفر إلى الجمهورية اللبنانية، وأكدت السفارة أن ذلك يأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة المواطنين من انتقال فيروس كورونا.

وكتبت السفارة على تويتر اليوم السبت أن المملكة تهيب بالمواطنين السعوديين والمقيمين بضرورة تأجيل السفر إلى لبنان بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا، كما طالبت المواطنين المتواجدين في لبنان اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من الإصابة بهذا الفيروس.