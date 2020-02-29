الصين: وفيات "كورونا" تجاوزت 2800 حالة.. والإصابات أكثر من 79 ألف

أعلنت الصين اليوم السبت تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، من بينها 45 حالة وفاة في مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس.

كما أعلنت السلطات الصحية الصينية عن تسجيل 427 حالة إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 423 في هوبي.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة بالفيروس المسجلة في الصين إلى 79251 حالة ، كما وصل عدد الوفيات داخل البلاد إلى 2835 حالة. وهناك أكثر من 7660 شخصا من المصابين حالتهم حرجة.

وذكرت تقارير إخبارية أن 39 ألف مصاب بالفيروس، الذي تفشى في ووهان عاصمة مقاطعة هوبي في ديسمبر، قد تماثلوا للشفاء.

قطر تعلن عن تسجيل أول اصابة



أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19-".

كوريا الجنوبية تسجل 594 إصابة جديدة

سجّلت كوريا الجنوبيّة السبت 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في زيادة هي الأكبر حتّى الآن في البلاد، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة على أراضيها إلى 2931، مع تأكيد ثلاث وفيّات إضافيّة.

وأكثر من 90 في المئة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سُجّلت في مدينة دايغو التي تُعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها، بحسب ما قالت المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان.

وأشار البيان أيضًا إلى وفاة 3 نساء في دايغو من جرّاء الفيروس، ما يرفع عدد الوفيّات في البلاد إلى 16.

وحضت الحكومة الناس على تجنب التجمعات وعلى البقاء في المنازل في حال حدوث أعراض مثل الحمى أو الصعوبات التنفسية.

وقال رئيس الوزراء تشونغ سي-كيون خلال زيارة له الى دايغو "يرجى الامتناع عن عقد تجمعات كبيرة في الهواء الطلق، وعن عقد تجمعات دينية".

واشنطن: تسجيل حالتي إصابة بالفيروس

قالت السلطات الصحية بولاية واشنطن الأمريكية اليوم السبت إنها اكتشفت حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، أحدهما لمراهق في سن المدرسة دون أن يكون قد سافر خارج البلاد أو قابل أي شخص زار المناطق المتأثرة بالفيروس.

وذكرت وكالة (بلومبرج) للأنباء أن التحاليل المحلية أثبتت إصابة المريضين بفيروس كورونا في انتظار التأكد من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأوضحت أن المريض الثاني كان قد سافر إلى كوريا الجنوبية.

فرنسا تؤكد وجود 19 اصابة جديدة

أكدت فرنسا الجمعة وجود 19 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 57 منذ نهاية يناير، في وقت اعلن وزير الصحة اوليفييه فيران ان تفشي الفيروس وصل الى مرحلة جديدة في البلاد.

وقال الوزير خلال زيارة إلى منطقة لواز (شمال) التي شهدت وفاة أول فرنسيّ جراء الفيروس، "في فرنسا، تم بلوغ مرحلة جديدة من الفيروس، وانتقلنا حاليًا إلى المرحلة الثانية (من أصل ثلاث): الفيروس ينتشر في أراضينا وعلينا كبح انتشاره".

وتوفي حتى الآن في فرنسا شخصان جراء الفيروس، الاول مدرّس فرنسي يبلغ ستين عاما أُعلِنت وفاته الاربعاء وسائح صيني يبلغ الثمانين من العمر.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال الخميس "نحن أمام أزمة تفشي وباء (...) وعلينا مواجهته بالطريقة الافضل".

أستراليا تسجل حالة إصابة جديدة لامرأة عائدة من إيران

سجلت أستراليا حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لامرأة عادت إلى ولاية كوينزلاند شمالي أستراليا قادمة من إيران.

وذكرت وكالة (بلومبرج) للأنباء أن المرأة (63 عاما) وهي خبيرة تجميل حالتها مستقرة وتخضع للحجر الصحي في مستشفى جامعة جولد كوست، التي نقلت إليها أول أمس الخميس لشعورها بالتعب.

ونقلت الوكالة عن جانيت يونج مسؤولة الصحة في الولاية إن مسؤولي الصحة يحاولون تتبع ما يصل إلى 40 عميلة تعاملت معهن السيدة في ذلك اليوم. وقال ستيفن مايلز وزير الصحة في كوينزلاند إن خطر انتقال العدوى من شخص إلى شخص آخر محدود.

وأوضحت يونج إن المرأة المريضة "التقت بعدد من العميلات وتفاعلت معهن لفترة وجيزة، لذلك نعتقد أن الخطر محدود للغاية"، مشيرة إلى أن بعض الأعراض ظهرت على المرأة بعد أيام من عودتها من إيران.

وكان رئيس الوزراء سكوت موريسون قد قال في وقت سابق إن خطر تفشي الوباء "يقترب منا بشدة" وقام بتفعيل إجراءات الطواري التي تسمح بعمليات فحص صحي عند الحدود فضلا عن تخزين المعدات الطبية.

أستراليا تمنع الأجانب القادمين من إيران من دخول أراضيها

قالت الحكومة الأسترالية اليوم السبت إن أستراليا ستحظر على جميع المواطنين الأجانب القادمين من إيران الدخول إلى أراضيها بسبب الانتشار المتصاعد لفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال وزير الصحة جريج هانت إن المواطنين الأجانب القادمين من إيران إلى أستراليا سيتحتم عليهم قضاء 14 يوما في دولة أخرى اعتبارا من الأول من مارس .

وأضاف "من المرجح أن يكون مستوى الحالات التي لم يُكشف عنها مرتفعا في هذه المرحلة ومن ثم فإن تلك الحالات لن يتم منعها أو تحديدها عند المغادرة من إيران".

الكويت تدعو مواطنيها إلى عدم السفر بسبب المخاوف من "كورونا"

قالت مسؤولة بوزارة الصحة في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن الكويت تدعو مواطنيها إلى عدم السفر بسبب مخاوف من عدوى فيروس كورونا.

وأضافت أن الكويت لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كانت وزارة الصحة قالت يوم الجمعة إن العدد الإجمالي للإصابات بالمرض في الكويت بلغ 45 دون تسجيل أي وفيات.

ارتفاع الوفيات في إيران إلى 43 والمصابين 593

صرح مسؤول بالصحة للتلفزيون الرسمي اليوم السبت بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في إيران بلغ 43 شخصا مضيفا أن عدد المصابين وصل إلى 593 شخصا.

وقال كيانوش جاهانبور للتلفزيون "للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية. عدد الوفيات الآن 43. عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ أمس 205 وهو ما يعني أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 593 شخصا".