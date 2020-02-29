مهارة باليد

إلتون لاعب فريق الوحدة لكرة القدم، يداعب الكرة بيده خلال تدريب الأمس استعدادا لنزال الفتح اليوم في الأحساء ضمن الجولة الـ 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. مركز الوحدة الإعلامي