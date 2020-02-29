فيريرا: معنوياتنا مرتفعة .. عالجنا الأخطاء

أوضح يانييك فيريرا مدرب فريق الفتح لكرة القدم، أن معنويات اللاعبين مرتفعة قبل لقاء الوحدة اليوم ضمن الجولة الـ 20 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد التغلب على الأهلي 1 /0 في الجولة الماضية، وقال، "هذا الفوز المستحق أعاد إلى اللاعبين ثقتهم في إمكانياتهم العالية، ومع ذلك حضرنا جيدا للوحدة، من خلال التركيز على معالجة الأخطاء التكتيكية، كوننا في مرحلة لا تقبل أنصاف الأخطاء".

وأضاف، "نحن كجهاز فني نحضر اللاعبين لكل مباراة على حدة، وتركزت التدريبات الأخيرة في كيفية اقتناص الفرص، وترجمتها إلى أهداف والمحافظة عليها، نحن لم نعد نفكر في انتصارنا على الأهلي، لكننا نفكر، كيف نكسب نقاط الوحدة؟".

وتابع، "أثني على الحضور الجماهيري في المباريات الخاصة بالفريق، كان وجودهم مؤثرا بشكل رائع في أداء اللاعبين وحماسهم داخل الملعب".

من جانبه، أكد المهاجم الدنماركي باشكيم قادري، أن اللاعبين جميعهم على أهبة الاستعداد لهذه المباراة، وقال، "وقفنا على نقاط قوة وضعف الوحدة، من خلال مراجعة مبارياته الماضية".