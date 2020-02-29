القميزي: مواصلة الانتصارات هدف الاتفاق

شدد صالح القميزي مدافع فريق الاتفاق لكرة القدم، على أن الفريق عازم على مواصلة الفوز في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عندما يلاقي ضيفه أبها في الجولة الـ 20، خصوصا بعد فوزه على الفيصلي في الجولة الماضية، وقال، "الفريق قدم مباراة قوية، أرجو أن نواصل النتائج الإيجابية في مباراة اليوم أمام أبها"

وأشار إلى أن مباراة أبها هي فرصة جيدة، وقال، "المباراة على أرضنا وبين جماهيرنا، نريد مواصلة تحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري، لتحسين مركزنا في سلم ترتيب المسابقة".

وأضاف، "اعتقد أن الاتفاق قادر على ذلك، رغم أن الفريق سيلعب مع أبها وهو من الفرق القوية في الدوري، علينا أن نركز في هذه المباراة خصوصا في ظل التقارب النقطي بين الفريقين".

وأكد أن جماهير الفريق عاتبة على الفريق في بعض المباريات، وقال، "هذا حق من حقوقهم وهم رأس المال، نريد إرضاءهم من خلال بقية المباربات، أتمنى تواجدهم ودعمنا، هم لا يحتاجون دعوة، سنهديهم نقاط المباراة بمشيئة الله".