المعجل: الاتحاد .. كأي مباراة

شدد خالد المعجل مدير فريق الشباب لكرة القدم على أهمية مباراة فريقه الليلة أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال، "بكل تاكيد المباراة تجمع فريقين كبيرين، ينتظر منهما تقديم مستوى فني عالي الجودة، يمتعان به جمهورهما، والجماهير قاطبة كونها كلاسيكو، نحن مطالبان بتقديم المستوى الذي يعكس تطور وقوة الكرة السعودية، لذا ستكون مباراة ممتعه وشيقه بإذن الله".

وكشف المعجل عن جهازية فريقه للمباراة رغم بعض الغيابات، وقال، "ثقتنا في نجومنا الموجودين كبيرة بتقديم المستوى المأمول منهم".

وأضاف، تحضيرنا لهذه المواجهة كتحضيرنا لأي مباراة، وهناك انسجام وتوافق كبيران بين اللاعبين والجهاز الفني، لذا ننتظر منهم تقديم المستوى الذي يليق باسم وتاريخ الفريق، بدون أدنى شك، مواجهات الفرق الكبيرة دائما مايكون لها طابع خاص، وتحظى بتركيز عال وجدية وحرص من لاعبي الفريقين، ستشهد المباراة متابعة إعلامية وحضور جماهيري مميز، أرجو أن نوفق ويكون الفوز نصيبنا".