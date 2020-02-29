العرياني: بالشباب .. سنطوي الأحزان

أكد عبدالعزيز العرياني مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم، أن كل مواجهات الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أصبحت مصيرية بسبب وضع الفريق في سلم ترتيب فرق الدوري، إذ يحتل الاتحاد المركز الـ 13 في سلم الترتيب برصيد 19 نقطة، وقال، "مواجهة الشباب اليوم ضمن الجولة الـ 20، لابد أن نفوز بها ونحقق الفوز السادس لنا في الدوري، لنخفف الضغط على الفريق، ونخوض باقي المباريات في المسابقة بضغوط أقل، لذا فهي مباراة مصيرية قبل عشر جولات من ختام المسابقة".

وأضاف، "سنلعب من أجل الفوز فقط، التعادل مثلة مثل الخسارة، عشر هزائم في الدوري كبيرة، ولا تليق بنا ولا بالنادي الذي نمثله، إننا في ظروف صعبة يعرفها الجميع، سنكون اليوم بثوب جديد بعد الاستقطابات الجديدة وتأقلمهم مع الفريق، خروجنا من هذه الأزمة ليس أمرا سهلا، نطمح إلى الانتصارات وإسعاد جماهيرنا، حتى نعود إلى مكاننا الذي تعود الجميع مشاهدتنا فيه، نحتاج بذل جهد أكبر".

وشدد العرياني على أن لاعبي الفريق عازمون على طي صفحة الأحزان، وقال "سنبدأ رحلة العودة إلى الانتصارات، لا أحد يعلم كم نعاني مشاكل نفسية، بسبب وضع الفريق، نشعر بما يشعر به جمهور الاتحاد حاليا، هم يشاهدون فريقهم بهذه الظروف الصعبة، ولا يريدون زيادة صعوبة المرحلة المقبلة عليهم".

وأعترف العرياني بأنهم يتمنون الفوز لإعادة البسمة إلى شفاه الجمهور، وقال، "رغم عدم تشابه الظروف بين فريقنا والشباب، إلا أننا اليوم سنكون مختلفين في كل شيء، لن نلعب بالروح فقط، بل سنلعب بكل ما نملك من أجل الفوز، نحن محتاجون إلى الفوز، محتاجون إلى دعم جمهورنا اليوم من أجل الاتحاد، ولا شيء غيره".