الاتحاد والشباب .. رد الدين

سيدخل فريق الاتحاد لكرة القدم، مواجهة الشباب، ولا خيار لديه سوى الفوز، بينما يصطدم الاتفاق، بضيفه أبها، والفتح أمام الوحدة، في ختام المرحلة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويمتلك الوحدة (33 نقطة)، الشباب (28 نقطة)، أبها (24 نقطة)، الاتفاق (23 نقطة)، الاتحاد (19 نقطة)، والفتح (15 نقطة).

في جدة، ينشد الاتحاد، تخطي ضيفه الشباب، ومغادرة محطة الـ19 نقطة التي تجعله في قريبا من مراكز الهبوط خاصة بعد فوز ضمك على الحزم 3 / 0، ما قلص من النقاط التي تفصل العميد عن منطقة الخطيرة من خمس إلى ثلاث نقاط فقط، إلى جانب أن مدربه البرازيلي فابيو كاريلي، يرغب في تحقيق انتصاره الأول مع الفريق بعد خسارة كلاسيكو الهلال 1 / 0، في المرحلة الماضية.

في المقابل، فإن الشباب، يرغب في رد الدين بعد الهزيمة من الاتحاد، في الرياض 2/1، قبل 155 يوما ضمن الأسبوع الخامس لدوري المحترفين، وحينها كان التشيلي لويس سييرا، مدربا للعميد، بينما كان يشرف على الليث الأبيض، الأرجنتيني جورجي ألميرون، وكل منهما غادر منصبه مقالا لسوء النتائج، إذ يكافح الإسباني لويس جارسيا، القائد الفني الحالي للشباب، بلوغ محطة الـ31 نقطة والتقدم أكثر في سلم الترتيب.

وفي الدمام، يلج الاتفاق، تحت قيادة الوطني خالد العطوي، تحديا جديدا أمام أبها، في الطريق نحو جمع النقاط وتأمين الموقف مبكرا، وما يضاعف من قوة الصراع بينهما فارق النقطة لمصلحة الضيوف الذين كسبوا لقاء الذهاب 1/0.

وفي الأحساء، ينصب الفتح شراكه للوحدة، متشبثا بأمل البقاء مع الكبار وتفادي سيناريو الهبوط، إذ يتطلع لاستثمار عودته خلال الجولة الماضية التي فاز فيها على الأهلي 1 / 0، ممنيا النفس بارتفاع رصيده إلى 18 نقطة ما يزيد من حظوظه في بلوغ هدفه خلال الموسم الحالي.