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أحداث في صور

مصلون حذرون

«رويترز»

مصلون يرتدون أقنعة واقية أثناء صلاة الجمعة في العاصمة البحرينية المنامة.

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