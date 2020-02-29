معرض ليوناردو دا فينشي يستقطب 1.1 مليون زائر

ارتاد معرض ليوناردو دا فينشي في متحف اللوفر - الذي أقيم بمناسبة حلول الذكرى الـ500 لوفاة الفنان التشكيلي الإيطالي - نحو 1.1 مليون شخص، ما يعد رقما قياسيا بالنسبة إلى المتحف الفرنسي.

وقال جان - لوك مارتينس مدير متحف اللوفر "لا يزال فنان عصر النهضة يعجب الجمهور، بعد مرور 500 عام على وفاته".

وقالت صحيفة "أرتنيت" الإلكترونية "إن ما يزيد على عشرة آلاف شخص ارتادوا كل يوم المعرض، حيث عرض 160 عملا فنيا للفنان التشكيلي، بما فيه 80 لوحة فنية ورسما، فضلا عن أعمال تلاميذه". وفيما يتعلق بلوحة الموناليزا فإنها بقيت في مكانها التقليدي في المتحف.

وقام "اللوفر" بجمع أعمال ليوناردو من أنحاء العالم كافة، حيث استقبل من متحف الأرميتاج الروسي في بطرسبورج لوحة "مادونا بينوا"، كما قدم جاليري بارما الإيطالي لوحة "رأس امرأة"، وجاءت لوحة "جيروم" من متاحف الفاتيكان.

يذكر أن الرقم القياسي السابق يعود إلى معرض أعمال الرسام الفرنسي يوجين ديلاكروا، الذي ارتاده عام 2018 نحو 540 ألف شخص، كما أن متحف اللوفر فتح أبوابه أمام الزوار ليلا للتمتع بأعمال الرسام الإيطالي ليوناردو دا فينشي، وليتيح بذلك فرصة لكل من يأمل اكتشاف هذا الحدث، من خلال تقديم عروض ليلية مجانية.