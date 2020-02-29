«التجربة» تأملات الثقافة والسياسة والإعلام لعبدالعزيز خوجة

أصدرت دار جدول للنشر والترجمة والتوزيع كتاب "التجربة" للدكتور عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام الأسبق، الذي يتناول فيه رحلة المؤلف في العمل العام داخل المملكة وخارجها.

الكتاب يقدم توثيقا لعدد من المراحل والتحولات في حياة الدكتور خوجة، بجانب الإنجازات والتطوير. الدكتور عبدالعزيز خوجة يحمل شهادة بكالوريوس في الكيمياء والجيولوجيا من جامعة الملك سعود (جامعة الرياض سابقا) وشهادة دكتوراه في الكيمياء من جامعة برمنجهام في إنجلترا 1970.

بدأ حياته العملية أستاذ كيمياء في كلية التربية في مكة المكرمة وعين لاحقا عميدا لها، ثم تولى منصب وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية وقام بأعمال مدير عام جهاز تلفزيون الخليج.

عين الدكتور خوجة سفيرا للمملكة في عدد من الدول وهي: تركيا، روسيا، المغرب ولبنان، وعين وزيرا للثقافة والإعلام في 2009.

ترأس الدكتور خوجة عدة مجالس منها المجلس التنفيذي لمنظمة إذاعات الدول الإسلامية والمجلس التنفيذي لوكالة الأنباء الإسلامية، وعدد من المؤتمرات الإعلامية إضافة إلى كونه عضوا في مجالس عديدة.