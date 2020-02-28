خام برنت يتجاوز مستوى 50 دولارا للبرميل في لندن

تجاوز سعر النفط الخام مستوى 50 دولارا للبرميل في لندن اليوم الجمعة بعدما تراجع في وقت سابق إلى ما دون هذا المستوى، بعدما أحدث الانتشار السريع لفيروس كورونا المتحور الجديد الأسواق العالمية، وعزز التكهنات بأن منظمة أوبك وحلفاءها سيبرمون اتفاقا لدعم الأسعار.

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن سعر خام برنت لعقود تسليم مايو، وهي العقود الأكثر نشاطا، انخفض بنسبة كبيرة بلغت 4.2 في المائة، بينما دفعت المخاوف بشأن تفشي الفيروس الأسهم حول العالم للتراجع.

وشهد الهيكل السعري للسوق ضعفا بشكل كبير، بينما انهارت أيضا أرباح تصنيع منتجات مثل الديزل.

وانخفض سعر برنت لعقود تسليم مايو بنسبة 1.9 بفي المائة إلى 50.74 دولار للبرميل في بورصة "انتركونتننينتال ايكستشينج " للتعاقدات الآجلة في أوروبا بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي في لندن.

وتراجع خام غرب تكساس الأمريكي الخفيف لعقود أبريل بنسبة 2.7 في المائة إلى 45.81 دولار للبرميل في بورصة نيويورك للسلع التجارية، ما يشكل أكبر تراجع خلال أسبوع منذ ديسمبر عام 2008.