تراجع إنتاج النفط الأمريكي في ديسمبر للمرة الأولى في 5 أشهر

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري اليوم الجمعة إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام تراجع إلى 12.78 مليون برميل يوميا في ديسمبر من 12.86 مليون برميل يوميا في نوفمبر .

كان إنتاج الخام الأمريكي شهد صعودا قويا بفضل تقدم تقنيات استخراج النفط من التشكيلات الصخرية. ورغم تراجع ديسمبر ، فإن بيانات الإنتاج الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة تشير إلى أن إنتاج الخام ارتفع في يناير وفبراير ، مسجلا مستوى قياسيا جديدا يبلغ 13 مليون برميل يوميا.

وبحسب التقرير، تراجع الطلب على البنزين في ديسمبر مقارنة به قبل عام. وانخفض الطلب حوالي 2.5 في المائة إلى 8.945 مليون برميل يوميا. وهذا تراجع أشد من انخفاض سنوي بلغ واحدا في المائة في نوفمبر .

ونزل الطلب على نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ثلاثة في المائة عنه قبل سنة إلى 3.901 مليون برميل يوميا، مقارنة مع انخفاض 0.4 في المائة في نوفمبر.