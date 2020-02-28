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الصحة: لم تسجل حتى الآن أي إصابة بكورونا⁩ داخل المملكة

الاقتصادية من الرياض

قالت وزارة الصحة أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بـ فيروس كورونا⁩ الجديد (Covid-19) داخل المملكة.

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