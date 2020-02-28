أسهم أوروبا تتراجع 3 % مع تنامي المخاوف بشأن "كورونا"

نزلت الأسهم الأوروبية ثلاثة بالمئة اليوم الجمعة، لتزداد توغلا في منطقة تصحيح، في الوقت الذي يخشى فيه المستثمرون ركودا عالميا وشيكا مع انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2008.

ودخل المؤشر مستويات تصحيح أمس الخميس، إذ انخفض عشرة بالمئة عن ذروة سجلها في الآونة الأخيرة، بجانب أسواق الولايات المتحدة وآسيا.

وأعلنت أربع دول أخرى أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما دفع عدد الدول التي سجلت إصابات بخلاف الصين، مصدر تفشي الإصابات، إلى 55.

وارتفع معدل الوفيات في إيطاليا، أكثر دول أوروبا تضررا من كورونا، إلى 17 وزاد عدد المصابين بأكثر من 200 إلى 655.

ومن بين القطاعات الرئيسية، كانت قطاعات التعدين، والسفر والترفيه، والتكنولوجيا هي الأكبر انخفاضا لتتراجع بما يتراوح بين 3.8 بالمئة و4.1 بالمئة.