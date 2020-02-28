أسهم اليابان تسجل أدنى مستوياتها في نحو 6 أشهر

هوت الأسهم اليابانية في معاملات كثيفة الحجم اليوم الجمعة لأدنى مستوياتها في نحو ستة أشهر في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية عمليات بيع بفعل تنامي احتمال تحول تفشي فيروس كورونا إلى وباء.

ونزل المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 3.7 بالمئة إلى 21142.96 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الخامس من سبتمبر .

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، يقول محللون إن نيكي قد يلقى دعما عند نحو 20700 نقطة، حيث سيجري تداوله على قدم المساواة مع قيمته الدفترية.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.7 بالمئة إلى 1510.87 نقطة وهو أقل مستوى منذ أوائل سبتمبر ، في معاملات نشطة للغاية، فيما بلغ حجم التعاملات أعلى مستوى منذ مايو أيار 2018 عند 4.13 مليار سهم لأسباب من بينها إعادة موازنة فصلية لمؤشر إم.إس.سي.آي.

وفي مؤشر على موجة بيع عامة، انخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33، مع تصدر قطاعات العقارات، والمعلومات والاتصالات، والأسماك والغابات لقائمة أسوأ القطاعات أداء.

وتضررت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات وأخرى مرتبطة بالدورة الاقتصادية بشدة، مع تراجع سهم طوكيو إلكترون 5.5 بالمئة وانخفاض سهم سكرين هولدينجز خمسة بالمئة.

ونزل سهم تويوتا موتور 3.5 بالمئة وانخفض سهم هوندا موتور 4.3 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركتي صناعة المكونات الإلكترونية موراتا للتصنيع وهوندا موتور 4.8 بالمئة وأربعة بالمئة على الترتيب.