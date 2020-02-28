الأسهم السعودية تفقد مستوى 7700 نقطة رغم التحرك الإيجابي في فترة المزاد

تراجعت الأسهم السعودية 82 نقطة بنحو 1 في المائة لتغلق عند 7628 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" ثماني نقاط بنحو 0.79 في المائة ليغلق عند 1045 نقطة. ولا تزال السوق في مرحلة تشبع بيع، وجاء الإغلاق بفارق نقطتين عن المنطقة المستهدفة عند 7630 نقطة، وشهدت السوق تحركا إيجابيا في فترة المزاد، حيث ربحت خلالها 34 نقطة مع نشاط لافت في سهم "أرامكو" بعد الإغلاق، حيث شهدت فترة المزاد والتداول بعد الإغلاق تداولات بنحو 11 مليون سهم تقريبا بقيمة 362 مليون ريال. وأظهرت بيانات مؤسسة النقد الشهرية ارتفاع الأرباح المجمعة للمصارف بنحو 7 في المائة في كانون الثاني (يناير) مقابل الشهر المماثل من العام الماضي لتصل إلى 5.2 مليار ريال، التي تعد قياسية. ظهور تلك البيانات الإيجابية مع تراجع أسعار المصارف وانخفاض مكررات الربحية واستمرارية التوزيعات النقدية سيكون القطاع مؤهلا لأن يحد من تراجع السوق خلال الفترة المقبلة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7711 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 7561 نقطة فاقدا 1.9 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7628 نقطة فاقدا 82 نقطة بنحو 1 في المائة، وارتفعت السيولة 21 في المائة بنحو 833 مليون ريال لتصل إلى 4.7 مليار ريال، بمعدل 25 ألف ريال للصفقة، بينما زادت الأسهم المتداولة 14 في المائة بنحو 22 مليون سهم لتصل إلى 179 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.32 في المائة، أما الصفقات فارتفعت 7 في المائة بنحو 13 ألف صفقة لتصل إلى 192 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت ثلاثة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنحو 1.47 في المائة، يليه "الأدوية" بنحو 1.45 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 0.32 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنحو 4.4 في المائة، يليه "النقل" بنحو 4.2 في المائة، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 3.4 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 25 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة 929 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 14 في المائة بقيمة 671 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدرت الأسهم المرتفعة "الإنماء طوكيو م" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 14.84 ريال، يليه "دله الصحية" بنحو 9.7 في المائة، ليغلق عند 51.30 ريال، وحل ثالثا "الواحة" بنحو 6.5 في المائة، ليغلق عند 48 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "متلايف" بنحو 7.7 في المائة، ليغلق عند 14.30 ريال، يليه "أسمنت أم القرى" بنحو 6.8 في المائة، ليغلق عند 24.42 ريال، وحل ثالثا "جبل عمر" بنحو 6.6 في المائة ليغلق عند 28.90 ريال. وكان الأعلى تداولا "أرامكو" بقيمة 599 مليون ريال، يليه "الراجحي" بقيمة 484 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 259 مليون ريال.

* وحدة التقارير الاقتصادية