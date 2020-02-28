«نمو» تفقد 80 نقطة مع انخفاض قيمة التداول إلى 7.3 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 80 نقطة بنحو 1 في المائة، لتغلق عند 7546 نقطة، وانخفضت قيمة التداول 61 في المائة إلى 7.3 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 54 في المائة إلى 153 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 24 في المائة إلى 573 صفقة، وارتفع سهم "بحر العرب" وحيدا بنحو 2.5 في المائة ليغلق عند 26.85 ريال، مقابل تراجع البقية واستقرار "الوطنية للبناء والتسويق"، وتصدر المتراجعة "التطويرية الغذائية" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 68.30 ريال، يليه "الصمعاني" بنحو 3.2 في المائة، ليغلق عند 125.80 ريال، وحل ثالثا "العمران" بنحو 1.2 في المائة ليغلق عند 59.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا "العمران" بقيمة 3.5 مليون ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 1.7 مليون ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 1.7 مليون ريال.