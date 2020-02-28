كوبا تتحايل على العقوبات الأمريكية بشراء سفينة محملة بالوقود

أعلن إدواردو رودريجيز وزير النقل الكوبي أن حكومة بلاده لجأت إلى شراء سفينة تحمل وقودا، بعد أن رفض مالكها الرسو في الجزيرة، خشية العقوبات الأمريكية.

وبحسب "الألمانية"، أضاف رودريجيز في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "لقد وصلنا إلى مرحلة شراء سفينة في المنطقة المجاورة لشواطئنا لأن مالك السفينة رفض الرسو".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرضت سلسلة من العقوبات للضغط على الجزيرة الكاريبية للتوقف عن دعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حيث ترغب في إقصائه عن منصبه، وتسبب هذا في انخفاض واردات الوقود.

ولم يقدم رودريجيز تفاصيل عن منشأ السفينة، مشيرا إلى أن الحكومة الكوبية اضطرت إلى شرائها "بالموارد المالية المحدودة المتاحة للبلاد"، مضيفا أن شركة أخرى ألغت عقدا لشراء طائرتين من شركة الطيران الكوبية "كوبانا دي أفياشيون" المملوكة للدولة، خوفا من المسؤولية بموجب قانون هيلمز- بيرتون، الذي أقره الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عام 1996 وأعاد تفعيله ترمب العام الماضي، ويسمح بمقاضاة أي شركة تتاجر في الأصول الكوبية المملوكة للدولة في المحاكم الأمريكية.

وتواجه كوبا، التي تخضع لعقوبات أمريكية صعوبات في سداد ديونها للشركات الأجنبية والدول الدائنة، ما يثير بعض التوتر لدى شركائها.

وبعدما تفاوضت مع "نادي باريس" في 2015 من أجل إعادة هيكلة ديونها لـ14 دولة، عجزت كوبا عن تسديد كل المبالغ الواجبة لست دول في 2019 "فرنسا وإسبانيا وبلجيكا والنمسا والمملكة المتحدة واليابان"، وهذا ما يجعل الفائدة ترتفع إلى 9 في المائة.

ووفقا لآخر الأرقام الرسمية، ارتفع الدين الخارجي 53 في المائة بين 2013 و2016، ما يعني وصوله إلى 18.2 مليار دولار.

وإزاء هذه المسألة الحساسة، تعهد ريكاردو كابريساس نائب رئيس الوزراء، بأن تسدد بلاده المتأخرات بنهاية أيار (مايو).

وتعاني كوبا اشتداد الحصار الأمريكي المفروض منذ 1962 ويشتمل على قوانين تعاقب الشركات الأجنبية وضغوط تمارس على البنوك، فضلا عن إجراءات تحد من زيارات الأمريكيين إلى الجزيرة.

كما أنها تعاني نتيجة الأوضاع في فنزويلا، حليفتها الأولى وموردة النفط إليها، وانخفض عدد السياح في 2019 بنسبة 9.3 في المائة، للمرة الأولى خلال عشرة أعوام.

وتأثرت الجزيرة بعودة تسعة آلاف طبيب من الخارج على خلفية أزمات دبلوماسية، خاصة مع البرازيل، التي لم تسدد لها كوبا مستحقات منذ منتصف مايو 2018.

ومنذ سبعة أعوام، يسعى نادي لندن، الذي يحوز جزءا من الدين التجاري للجزيرة يقدر بمئات ملايين الدولارات، إلى التوصل إلى اتفاق مع كوبا، لكن دون نتيجة.

وتقدمت شركة "سي آر إف - آي ليمتد" الاستثمارية بشكوى أمام القضاء البريطاني، وذكر رئيسها ديفيد كاترز، "صبرنا ينفد. إذا أرادت كوبا العودة إلى الأسواق الدولية، فعليها تسوية الأمر".