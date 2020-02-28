إيجور: سأودع الفيصلي .. ببطولة

بين البرازيلي إيجور روسي، لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم، أنه لم يتردد في تجديد تعاقده مع العنابي لموسمين مقبلين، وقال "الأجواء الاحترافية في النادي دفعتني لاتخاذ قرار البقاء، كما أن المستويات، التي نقدمها محفزة للاستمرار، لدي ذكريات جميلة أهمها التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، نسخة 2018، نطمح لتكرار الإنجاز مستقبلا وتحقيق بطولة نسعد بها عشاق العنابي، وتكون خير ختام لمشواري مع الفريق". وشدد على أهمية لقاء العدالة ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "الأهم حصد النقاط خاصة في ظل التقارب النقطي للفرق".