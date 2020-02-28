المالكي: انتقادات القدامى .. تحترم

دافع الوطني أحمد المالكي، مساعد مدرب فريق الاتفاق لكرة القدم، عن الأسلوب الذي ينتهجه فارس الدهناء، بعد الانتقادات التي طالته عبر قدامى لاعبي النادي، مضيفا قبل مواجهة أبها، ضمن الجولة الـ20 لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، "اللاعبون السابقون لهم احترامهم، لكن الفريق يلعب بطريقته الخاصة ونجح أخيرا في تحقيق المطلوب بفوزه على الفيصلي 2 /1، في الجولة الماضية، في مواجهة خصم لم يعرف الخسارة على ملعبه سوى الرائد والاتفاق".

وزاد "مستوى الاتفاق، متصاعد، سنعمل على تحقيق انتصار جديد في ظل الروح المعنوية العالية، على الرغم من أن المنافس له شخصيته ونتائجه حتى إذا ساءت بعض الشيء أخيرا". من جهته، قال سعد خيري، لاعب الاتفاق "سنواصل رحلة الانتصارات، بالنسبة لي سأكون جاهزا متى ما طلب مني المدرب اللعب".