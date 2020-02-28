أوجو: الفيصلي .. نهائي

أوضح النيجيري جون أوجو، مدافع فريق العدالة لكرة القدم، أن مواجهة الفيصلي، ستكون بمنزلة النهائي لقيمة نقاطها، وقال "التعويض سيكون صعبا في المواجهات المقبلة في حال الخسارة. تعاهدنا على أن نكسب لأهمية النقاط، فلن نفرط مهما كانت الظروف، لأننا لا نريد أن ندخل في دوامة الهبوط في آخر جولات المنافسة". وأضاف "ترتيبنا الحالي في دوري المحترفين لا يليق بما نقدمه من مستويات مميزة في الجولات الماضية. سنخوض المباريات للفوز ولا شيء غيره"، منبها إلى أن دعم الجماهير وحضورهم في كل مباراة وبكثافة كبيرة حملهم ثقلا كبيرا ما يدفعهم إلى إهداء الفوز لهم".