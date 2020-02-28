لوشيسكو: التشكيلة .. قراري

عد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال لكرة القدم، أن الانتصار الذي تحقق على حساب التعاون 1/0، ضمن المرحلة الـ 20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، جاء في مواجهة خصم منظم وشرس يحسن انتهاج الضغط العالي، وقال، "أصحاب الأرض لم يصلوا إلى مرمى الأزرق إلا مرتين فقط في شوط اللعب الأول، نجحنا في السيطرة على منطقة المناورة، وظفرنا بالنقاط كاملة لأننا نستحق".

وردا على عدم الدفع بالفرنسي جوميز، والإيطالي جوفينكو منذ البداية، قال، "اختيار تشكيلة المباريات من مهام المدرب فقط، مهمتي اختيار العناصر التي تتمتع بالجاهزية الكاملة دون النظر إلى الأسماء، أثق في الجميع بلا تفرقة".

وقال، "لدينا لاعبون متميزون حققنا بهم دوري أبطال آسيا، هذا دليل على جودتهم"، منبها إلى أن "دوري المحترفين، مختلف عن سابقه في ظل توافر سبعة لاعبين أجانب، إذ أصبحت الفوارق قليلة ما يجبرهم على التدوير".