معالجة «الملز» .. بـ «التهوية»

أوضحت المصادر، أن أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، خضعت طوال العشرة أيام الماضية إلى صيانة مكثفة شملت التهوية عبر ماكينة خاصة مع وضع السماد الصناعي لتجهيزها بشكل أفضل.

ووضعت إدارة ملعب الملز، خطة متكاملة لصيانة أرضيته مباشرة عقب مباراة الديربي التي جمعت الشباب بالنصر 4/2 ضمن المرحلة الـ 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حيث استعانت بماكينة خاصة لتوفير قدر أكبر من التهوية.

وعاينت لجنة متخصصة ملعب الملز، قبل مباراة الأمس بين النصر والأهلي، حيث راجعت نظام الري في الملعب موصية بري الأرضية قبل الكلاسيكو، وبين الشوطين لإنهاء معاناة اللاعبين منها بعد عديد من شكاوى من سوء الأرضية خلال المباريات الماضية سواء المحلية أو القارية.