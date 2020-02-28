عضلة أمرابط تتعافى بـ «نورمتيك»

أوضحت المصادر أن المغربي نورالدين أمرابط لاعب فريق النصر لكرة القدم خضع ظهر أمس لجلسات علاجية مكثفة مع استعانة الجهاز الطبي بجهاز "نورمتيك" لكلتا قدميه لتخفيف آلام وإصابة التمزق العضلي الذي يعاني منه حيث كان من المنتظر أن يجهز بعد 10 أيام كأقل تقدير.

وكانت "الاقتصادية" قد أشارت أمس الأول إلى أن أمرابط قد أصر على المشاركة في نزال الأهلي البارحة في الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدا تحمله خطورة هذه الخطوة ونتائجها، في ظل الإصابة التي يعانيها، مقترحا أن يكون ضمن قائمة البدلاء والاستعانة بخدماته حسب ظروف المباراة.

ويساعد جهاز "نورمتيك" على إرجاع الدورة الدموية للقدمين من الأسفل إلى الأعلى لتخفيف التمزق وآلام العضلة حيث يعاني أمرابط من تمزق في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية تعرض له خلال مباراة الحزم 2 /0 في الجولة الـ19، ويحتاج من عشرة أيام إلى 14 يوما راحة قبل أن يعود إلى المشاركة من جديد في التدريبات الجماعية.

وكان أمرابط قد قطع الراحة الممنوحة له من الجهاز الطبي، وفاجأ زملاءه اللاعبين والمدرب البرتغالي روي فيتوريا عندما حضر وشارك في تدريب أمس الأول حيث استسلم المدرب لرغبة اللاعب في إشراكه كلاعب أساسي في مباراة الأهلي بعد أن ضمه ليكون ورقة رابحة في دكة البدلاء.