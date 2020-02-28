بـ «الأصفرين» .. الهلال يبتعد

سقط فريق النصر لكرة القدم، في فخ التعادل أمام ضيفه الأهلي 2 / 2، بينما كسب الهلال، نظيره التعاون 1 / 0، ليرتفع الفارق بينهما إلى خمس نقاط، في جولة "شباب 20"، ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحكم الهلال، سيطرته على صدارة دوري المحترفين بـ (47 نقطة)، النصر (42 نقطة)، الأهلي (34 نقطة)، التعاون (29 نقطة).

وفي الرياض، تعادل النصر "الأصفر" مع ضيفه الأهلي 2 / 2، في كلاسيكو شهد أربعة أهداف، حيث تقدم الأهلي بالنيران الصديقة إثر الهدف الذي سجله البرازيلي بيتروس ماثيوس، في مرماه (32)، قبل أن يضيف السوري عمر السومة، الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء ارتكبها البرازيلي مايكون مع الجزائري يوسف بلايلي (42)، إلا أن أصحاب الأرض ردوا على ضيفهم بثنائية تكفل بها البرازيلي جوليانو دي باولا (58 و66).

وفي بريدة، تخطى الهلال إحدى العقبات المهمة في حملته نحو استعادة لقب دوري للمحترفين، عقب فوزه الثمين على "الأصفر الآخر" التعاون 1 / 0، إذ يدين بالفضل في الانتصار إلى لاعبه سالم الدوسري، (16).

وأبقى المدرب الروماني لوشيسكو عدة أوراق مهمة على مقاعد البدلاء مثل الثنائي المكون من الفرنسي بافتيمبي جوميز والإيطالي جيوفينكو قبل إشراكهما في الشوط الثاني.

وفي مباريات اليوم، يستقبل الفيحاء (24 نقطة)، نظيره الرائد (31 نقطة)، ويحل الفيصلي (28 نقطة)، ضيفا على العدالة (14 نقطة)، فيما يلتقي ضمك (14 نقطة)، بنظيره الحزم (22 نقطة).