الدرعية تستقبل زوارها بـ500 سيارة كلاسيكية في مهرجان عالمي

تستقبل الدرعية اليوم زوارها في مهرجان عالمي، يشتمل على أكثر من 500 سيارة كلاسيكية ونادرة ملكيتها لأفراد من المملكة ومن دول مجلس التعاون والأردن ولبنان وإيطاليا.

المهرجان، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط ينطلق بدعم من هيئة تطوير بوابة الدرعية، وتنظمه مؤسسة الدرعية الأثرية.

ويبدأ مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية الخامس صباح اليوم باستقبال زواره، الذين ينتظرون جديده في نسخته الجديدة، التي تستمر حتى الغد على أن تنطلق الفعاليات عند الرابعة مساء.

ويشتمل المهرجان هذا العام على مفاجآت عديدة أبرزها السحب على سيارة كلاسيكية بين المشاركين، كما ينظم على هامشه مزاد للسيارات الكلاسيكية والقديمة، إلى جانب تنظيم فعاليات ترفيهية للكبار والصغار، منها معرض للفن التشكيلي، بازار تذكاريات، مسابقات للأسرة والطفل، إلى جانب فعاليات ترفيهية متعددة.

ويتكون فريق تحكيم مسابقات المهرجان المختلفة لأفضل السيارات الكلاسيكية من 50 حكما، منهم 25 حكما عربيا من السعودية ودول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى، والنصف الآخر من أوروبا وإفريقيا وأمريكا بينهم ثلاث نساء، فيما قسمت مشاركات المهرجان إلى 28 فئة، إلى جانب مهرجان الدراجات النارية.

يذكر أن أغلى ثلاث سيارات في العالم من السيارات الكلاسيكية بيعت بأسعار خيالية، وكان أغلاها سيارة من نوع فيراري 250 جي تي أو، وبيعت عام 2018 بمبلغ 48.4 مليون دولار، ويعود تاريخ صنعها إلى عام 1962، وتعد السيارة واحدة من بين 36 وحدة فقط صنعت من هذا النموذج، وكان سعرها يبلغ 18 ألف دولار عند تصنيعها للمرة الأولى، وجاءت بعدها سيارة "فيراري 335 إس" وبلغ سعرها 35.7 مليون دولار، ويعود تاريخ تصنيعها إلى عامي 1957 و1958، أما سيارة مرسيدس بنز دبليو 196 فبيعت بسعر 29.6 مليون دولار، حيث صنعت هذه السيارة بين عامي 1954 و1955، وفي مزاد مهرجانات الدرعية السابق، بلغ سعر بعض السيارات نصف مليون ريال.