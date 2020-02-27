طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع بأكثر من المتوقع

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي لكن الاتجاه الأساسي لا يزال متماشيا مع قوة سوق العمل.

ووفقا لـ"رويترز"، قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفعت ثمانية آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 219 ألفا للأسبوع المنتهي في 22 فبراير. وجرى تعديل طلبات الأسبوع السابق لتظهر تلقي ألف طلب زيادة عن القراءة السابقة.

وارتفع المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة في أربعة أسابيع، الذي يعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، 500 طلب إلى 209 آلاف و750 طلبا في الأسبوع الماضي.

ويشير استمرار قوة سوق العمل إلى أن أطول فترة مسجلة للنمو الاقتصادي والتي دخلت الآن عامها الحادي عشر لا تزال مستمرة. ويساور القلق المستثمرين من أن فيروس كورونا، الذي راح ضحيته أكثر من ألفي شخص أغلبهم في الصين وانتشر إلى دول أخرى، سيقوض النمو العالمي والأمريكي.