مصر للطيران تلغى حجوزات الركاب حاملي تأشيرات العمرة

قررت شركة مصر للطيران إلغاء حجوزات جميع الركاب حاملي تأشيرات العمرة، سواء كانت مجموعات أو أفرادا اعتباراً من اليوم وحتي إشعار آخر.

وأكدت الشركة إعفاء كافة تذاكر العمرة الصادرة بحجز مؤكد إلي السعودية من جميع القيود والغرامات عند إعادة الحجز أو تغيير خط السير أو الاسترداد أو التخلف عن السفر.

ووفق بيان إعلامي أصدرته مصر للطيران مساء اليوم، جاءت هذه الخطوة:"بناء علي قرار الحكومة السعودية بتعليق الدخول إلي المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا لحاملي تأشيرات العمرة، وكذلك حاملي تأشيرات السياحة القادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد- 19) منها خطرا، ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الفيروس".

وأكدت الشركة الوطنية (مصر للطيران) علي التزامها الكامل بتلك القرارات مع التأكيد علي استمرار القيام بتشغيل كافة رحلاتها من والي السعودية، ومتابعة الموقف أولا بأول وفقا للمستجدات والقرارات الصادرة من الجانب السعودي في هذا الشأن.